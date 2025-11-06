Mersin'de Suç Oranları Düştü: Vali Toros "Suça Geçit Vermeyeceğiz"

Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılının ilk 10 aylık asayiş verilerini İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki toplantıda açıkladı. Toros, kent genelinde suç oranlarının belirgin şekilde gerilediğini ve güvenlik güçlerinin her alanda kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı.

Genel Değerlendirme

Vali Toros, toplantıda "Zehir tacirlerine olduğu gibi huzur ve güvenliğimize kasteden her türlü suç odağına karşı caydırıcı, etkili ve kesintisiz bir mücadele yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, suçların önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı.

Kişilere ve Mal Varlığına Karşı Suçlar

Toros, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun tamamında düşüş kaydedildiğini belirterek, "Bu suç grubunda %13,9 oranında azalma sağlanmıştır. Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda %37, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda ise %31 oranında düşüş yaşanmıştır" dedi.

Mal varlığına yönelik suçlarda da benzer bir düşüş rapor edildi: "Bu gruptaki 9 önemli suçun tamamında azalma sağlanmış, suç oranı %34 gerilemiştir. Aydınlatma oranı da %94,5’e ulaşmıştır."

Aranan Şahıslar ve Yakalamalar

2025'in ilk 10 ayında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4.431 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Toros, aranan şahısların yakalanma oranını %77’den %89’a çıkardıklarını ve aranan kişi sayısını %70 azalttıklarını açıkladı: "Hakkında aranma kaydı bulunan hiçbir şahsın adaletin elinden kaçmasına izin vermeyeceğiz."

Silah ve Organize Suçlarla Mücadele

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda ilk 10 ayda 2.077 silah ele geçirildi, 2.578 şahıs hakkında işlem yapıldı. Toros, "Silah kaçakçılarına nefes aldırmayacağız" dedi.

Organize suçlara yönelik 62 operasyonda 220 kişi gözaltına alındı; bunlardan 86 kişi tutuklandı, 70 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaçakçılık Operasyonları

Kaçakçılıkla mücadelede 786 operasyon gerçekleştirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 580.000 litre akaryakıt, 43.000 litre alkollü içki, 176.000 paket sigara, 77 milyon makaron ve 13,5 ton tütün bulunuyor. Bu operasyonlarla 80,5 milyon liralık vergi kaybı önlendi.

Siber Suçlarla Mücadele

Vali Toros, siber suçlarla mücadelede "veri tabanlı hedefleme ve yapay zeka destekli risk haritaları" kullanıldığını belirtti. Bu yılın ilk 10 ayında 3.606 hesap veya şahıs hakkında işlem yapıldı; 175 operasyonda gözaltına alınan 781 kişiden 374’ü tutuklandı.

Trafik Denetimleri ve Güvenlik

Trafik denetimlerinde ilk 10 ayda 4.894.000 araç ve 556.000 motosiklet kontrol edildi. Trafik kazalarında 71 ölümlü, 7.155 yaralanmalı olayda toplam 158 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toros, "Tek bir vatandaşımızı bile trafik kazasında yitirmeyi kabullenemiyoruz. Trafikte şehir eşkıyalarına asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Göç, Sahil Güvenlik ve Bölgesel Güvenlik

İlde yasal kalış hakkı bulunan 189.744 yabancı olduğu, bunların 152.833’ünün geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğu bildirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede 50 operasyonda 83 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı için Toros, "Komutanlığımız, 10 ayda 15.945 saat görev icra etti, 4.805 gemi ve tekneyi denetledi" ifadelerini kullandı ve Mavi Vatan'da güvenliğin teminatı olduğunu vurguladı.

Kapanış

Açıklamasını sonlandırırken tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Toros, "Suça karşı çelikten bir iradeyle mücadele ediyoruz" mesajını yineledi ve güvenlik personelini kutladı.

Vali Atilla Toros’a açıklama sırasında Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Özkul ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Fecri Yılmaz eşlik etti.

