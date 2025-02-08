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Mersin'de Suç Örgütü Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde haraç isteyen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyon detayları ve ele geçirilen malzemeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:58
Mersin'de Suç Örgütü Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Mersin Erdemli'de Haraç Çetesi Çökertildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde kara para aklama ve haraç istemek suçlamalarıyla yakalanan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Olay, kendilerine "Kaplanlar" adını veren suç örgütünün esnafı tehdit ederek haraç talep etmesi üzerine gelişti.

Operasyonun Ayrıntıları

Olayla ilgili olarak Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan tespitler sonrası belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda 300 bin lira, 6 tabanca, muşta, bıçak, bir miktar uyuşturucu ve silahlara ait mermiler ele geçirildi. Elde edilen bu malzemeler, suç örgütünün haraç faaliyetlerinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Adliyeye Sevk ve Sonuç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Ayrıca, şüphelilerin farklı iş yerlerini kurşunlamasına ait görüntüler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaftan haraç isteyip iş yerlerini kurşunladıkları gerekçesiyle...

Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaftan haraç isteyip iş yerlerini kurşunladıkları gerekçesiyle yakalanan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaftan haraç isteyip iş yerlerini kurşunladıkları gerekçesiyle...

Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaftan haraç isteyip iş yerlerini kurşunladıkları gerekçesiyle yakalanan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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