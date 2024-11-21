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Mersin'de Suç Örgütüne Darbe: 8 Tutuklama

Mersin'de çeşitli suçlara karışan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:29
Mersin'de Suç Örgütüne Darbe: 8 Tutuklama

Mersin'de Suç Örgütüne Darbe: 8 Tutuklama

Mersin'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Ekipler, suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla teknik ve fiziki takip çalışmalarına başladı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda 10 zanlı yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah mühimmatı ele geçirildi.

Suç Geçmişleri Ortaya Çıktı

Zanlılardan birinin 14 dolandırıcılık ve yağma suçundan arandığı, diğerlerinin ise çeşitli suçlardan yakalama emirlerinin bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i...

Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i...

Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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