Mersin'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda suç örgütü üyesi 3 zanlı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:42
Mersin'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Suç Örgütü Operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, örgütlü olarak uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, makineli tabanca, 67 fişek, 370 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 cep telefonu ve 8 SIM kart ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü...

Mersin'in Erdemli ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adreslerde 3 tabanca, makineli tabanca, 67 fişek, 370 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 cep telefonu ve 8 SIM kart ele geçirildi.

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