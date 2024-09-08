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Mersin'de Tabancayla Öldürülen Genç Kadın Defnedildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın cenazesi törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:23
Mersin'de Tabancayla Öldürülen Genç Kadın Defnedildi

Mersin'de Trajik Bir Olay

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla hayatını kaybeden Periye Gözüala'nın cenazesi törenle uğurlandı.

Olayın Ayrıntıları

Dün, Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda Ç.G. (36), 25 yaşındaki Gözüala'yı tabancayla vurmuş ve olayın ardından intihar etmişti. Gözüala, doğum gününde bu trajik olayla karşılaştı.

Cenaze Töreni

Gözüala'nın cenazesi, Tarsus Merkez Kabristanı'na götürüldü ve burada kılınan cenaze namazının ardından Çamlıyayla ilçesindeki Fakırlar Mahallesi mezarlığında defnedildi. Törene, ailenin yakınları ve arkadaşları katıldı.

Diğer Hastalar Durumu

Ç.G'nin, aynı tabancayla ağır yaraladığı H.Ç.G. (43) ise Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altında. Olayın nedeni henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın...

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın cenazesi Tarsus Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın...

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın cenazesi Tarsus Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan şüpheli intihar etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan şüpheli intihar etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan şüpheli intihar etti.

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