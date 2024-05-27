Bist 100
10.656,96 0%
DOLAR
32,2 0,16%
EURO
35,02 0,12%
ALTIN
2.419,1 0,07%

Mersin'de TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 10 ölü, 40 yaralı

Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaşamını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Otobüs şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürek burkuyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 20:43
Mersin'de TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 10 ölü, 40 yaralı

Mersin'de katliam gibi kaza: Otobüs şoförü tutuklandı

Mersin'de TAG Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaşamını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otobüs şoförü Ali G. tutuklandı.

Mersin'in Yenice Mahallesi mevkisinde gerçekleşen kazada, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı. Olayda 10 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Adana ve Diyarbakır'a gönderildi.

Görgü Tanığının Dehşet Anları

Kazaya tanık olan Murat Şahin, hava yağışlıyken karşı şeritten gelen otobüsün takla atarak yola savrulduğunu gördüğünü belirtti. Şahin, "Aracı dayım kullanıyordu, ben yolcu konumundaydım. Otobüsün muavini, 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dedi" ifadelerini kullandı.

Otobüs Şoförü Tutuklandı

Kazaya neden olan yolcu otobüsünün şoförü Ali G., tedavisinin ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hayatını Kaybedenlerin Hikayeleri

Kazadan geriye kalan buruk hikayeler, olayın acısını daha da derinleştiriyor. Kazada hayatını kaybedenlerden Serhat Taraman, ablasının ameliyatı için İstanbul'a gitmek üzere yola çıkmıştı. 5 yaşındaki Taha Acet, kemik kanseri tedavisi için annesiyle İstanbul'a gidiyordu. Birsen Çiftsüren ise trafik kazası geçiren yeğenini görmek için Ankara'ya gitmek üzere otobüse binmişti.

Kazanın Ardından

Kazada yaralanan 40 kişinin tedavileri Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın tüm detayları titizlikle inceleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Tapu alım satım döneminde yenilik kapıda! Eski dönem geride kaldı

İlk maaşlara ek 26.250 TL promosyon! Yapı Kredi Bankası açıkladı

Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak

Banyo küflerine son! Bu yöntemleri küften eser kalmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

İlk maaşlara ek 26.250 TL promosyon! Yapı Kredi Bankası açıkladı

Vakıfbank’tan efsane hareket! Maaşınızın 10 katı anında hesabınızda

Bim her yaştan herkesi düşündü! Aradığınız her şey bugün Bim’de olabilir

Dolar tehlikesi devam ediyorken hükümetten yeni çalışma sinyali geldi! Mahfi Eğilmez detayları paylaştı

Devlet bankasından böyle kampanya görülmedi! Ev sahibi kiracı bulamayacak

Banyo küflerine son! Bu yöntemleri küften eser kalmayacak

Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak

Migros market alışverişlerinde bunları yapanlara yarı fiyata veriyor! Başvuru süreçleri başladı

Tapu alım satım döneminde yenilik kapıda! Eski dönem geride kaldı

Bayram öncesi bu 3 markete mutlaka uğrayın! İndirim rüzgarı dinmek bilmiyor

Milli Emlak yüzyılın bombasını patlattı! Sadece 85.000 TL yeterli

Şok aktüel ürünleri yine gündemde! Çok konuşulacak