Mersin'de TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 10 ölü, 40 yaralı

Mersin'de katliam gibi kaza: Otobüs şoförü tutuklandı

Mersin'de TAG Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaşamını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otobüs şoförü Ali G. tutuklandı.

Mersin'in Yenice Mahallesi mevkisinde gerçekleşen kazada, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı. Olayda 10 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Adana ve Diyarbakır'a gönderildi.



Görgü Tanığının Dehşet Anları

Kazaya tanık olan Murat Şahin, hava yağışlıyken karşı şeritten gelen otobüsün takla atarak yola savrulduğunu gördüğünü belirtti. Şahin, "Aracı dayım kullanıyordu, ben yolcu konumundaydım. Otobüsün muavini, 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dedi" ifadelerini kullandı.

Otobüs Şoförü Tutuklandı

Kazaya neden olan yolcu otobüsünün şoförü Ali G., tedavisinin ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hayatını Kaybedenlerin Hikayeleri

Kazadan geriye kalan buruk hikayeler, olayın acısını daha da derinleştiriyor. Kazada hayatını kaybedenlerden Serhat Taraman, ablasının ameliyatı için İstanbul'a gitmek üzere yola çıkmıştı. 5 yaşındaki Taha Acet, kemik kanseri tedavisi için annesiyle İstanbul'a gidiyordu. Birsen Çiftsüren ise trafik kazası geçiren yeğenini görmek için Ankara'ya gitmek üzere otobüse binmişti.

Kazanın Ardından

Kazada yaralanan 40 kişinin tedavileri Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın tüm detayları titizlikle inceleniyor.