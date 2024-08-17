Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 147 Sikke ve 17 Yüzük Ele Geçirildi

Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu

Mersin ilinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, tarihi eser niteliğinde 147 sikke, 17 yüzük ve bir el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli de gözaltına alındı.

Olayın Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Silifke ve Akdeniz ilçelerinde tarihi eser satışı yapmak isteyen iki şahıs tespit edildi. Zanlılar, müşterilere ulaşmaya çalışırken yakalandı.

El Geçirilen Eserler

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin aracında ve ikametlerinde toplamda 147 sikke, 17 yüzük, el yazması bir kitap ve mühür bulundu. Eserler, inceleme süreci için Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Yetkililer, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.