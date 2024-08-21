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Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Nadir Obje Ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait tarihi eserler bulundu, bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:23
Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Nadir Obje Ele geçirildi

Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu

Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen pek çok obje gün yüzüne çıkarıldı. Operasyonda toplamda 8 adet Osmanlı armalı altın, 37 sikke, 12 yüzük ve çeşitli diğer nesneler ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde tarihi eser niteliği taşıyan materyallerin bulunduğu bilgisini aldı. Yürütülen araştırmalar neticesinde, belirtilen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, üzerinde Osmanlı arması bulunan 8 Mecidiye altın, Arapça yazılı 11 metal parça, 37 farklı sikke, kaplamalı 6 köşeli yıldız, 12 yüzük, bir metal sandık ve haç gibi pek çok eser; ayrıca 1000 avro nakit para ele geçirildi. Evin bahçesinde yapılan incelemelerde ise parçalanmış halde 13 motosiklet bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.E.H, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı armalı 8 altın, 37 sikke, 12...

Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı armalı 8 altın, 37 sikke, 12 yüzük ve çok sayıda çeşitli obje ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı armalı 8 altın, 37 sikke, 12...

Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı armalı 8 altın, 37 sikke, 12 yüzük ve çok sayıda çeşitli obje ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı armalı 8 altın, 37 sikke, 12...

Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı armalı 8 altın, 37 sikke, 12 yüzük ve çok sayıda çeşitli obje ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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