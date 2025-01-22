Mersin'de Tartışma Kanlı Bitti: Arkadaşını Tabancayla Yaraladı

Mersin'de Tartışma Sonrası Silahlı Saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı. Olay, Yeni Ömerli Mahallesi Yarenlik Alanı'nda meydana geldi. İddialara göre, M.P, ödünç verdiği otomobil kullanımı sırasında kesilen trafik cezasını ödemediği gerekçesiyle D.G. ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.P, D.G.'yi tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Vaka sonrası, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralı D.G., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırgan M.P.'yi yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.