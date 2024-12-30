Mersin'de Tefecilik Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek, tehditle senet imzalatıldığı öne sürülen zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 4 zanlı, adreslerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 3 milyon lira değerinde 22 senet, iki borç defteri, bir tabanca ve 15 bin lira nakit para ele geçirildi.

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda, 3 milyon lira değerinde 22 senet, iki borç defteri, tabanca ve 15 bin lira ele geçirildi.