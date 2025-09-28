Mersin'de Tekne Alabora Oldu: 2 Kişi Kurtarıldı

Mersin Mezitli açıklarında 'Demir 033' adlı teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 amatör balıkçı çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:25
Olayın Detayları

Mersin'in Mezitli ilçesi, Soli sahili açıklarında yaşanan olayda, iki amatör balıkçının avlandığı "Demir 033" adlı tekne alabora oldu.

Eşyalarıyla beraber denize düşen 2 kişi, yardım için seslerini çevredeki balıkçılara duyurdu. Olay yerine gelen balıkçılar, denizdeki iki kişiyi kısa sürede kurtardı.

Kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, bölgedeki balıkçılar batan tekneyi de halat yardımıyla su yüzeyine çıkardı. Yapılan kontrollerde kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gelişmeler

Olayla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklama henüz kamuoyuna yansımadı. Bölgedeki deniz trafiği ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

