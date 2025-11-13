Mersin'de Tekstil Atığı Dökümü Kamerada — Akdeniz Belediyesi Yasal İşleme Hazırlanıyor

Mersin'de Tekstil Atığı Dökümleri Cep Telefonu Kameralarına Yansıdı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bazı kişilerin tekstil atıklarını yol kenarına gelişigüzel dökme anları, duyarlı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin belediye yetkililerine iletilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Hal Mahallesi'nde İlk Görüntü

Akdeniz Belediyesi yetkililerine ulaşan ilk kayıtta, Hal Mahallesi yakınlarında bir kamyonetin çuvallar dolusu tekstil atığını çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede belediye ekiplerine iletildi ve olayın tespiti için çalışma başlatıldı.

Aynı Bölgede İkinci Olay

Aynı bölgede bu kez panelvan tipi bir araç ile gelen şahısların, çuvallar dolusu tekstil atığı ve eski kıyafetleri yol kenarına dökme anları da başka bir vatandaş tarafından kaydedildi. Bu görüntüler de yine belediye ekiplerine ulaştırıldı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, duyarlı vatandaşların sağladığı görüntülerle hareket ettiklerini ve gerekli adımları attıklarını bildirdi. Arı'nın açıklaması şöyle: Duyarlı bir vatandaşımız, çuvallar dolusu tekstil atığını yerlere döken kişileri cep telefonu ile kaydetmiş. Görüntülerin bize ulaşmasının ardından aracın plakasından yola çıkarak emniyet müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçtik. Araç sahibinin tespitiyle birlikte, hem çevre hem insan sağlığını tehdit eden bu davranış nedeniyle belediye olarak yasal işlem başlatacak ve zabıta müdürlüğümüzce idari para cezası uygulayacağız. Görüntüleri paylaşan vatandaşlarımıza da çevreye olan duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz.

Belediye yetkilileri, benzer olayların tekrarlanmaması için görüntülerin takipçisi olacaklarını ve gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

