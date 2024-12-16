Mersin'de Tekstil Deposunun Kundaklanma Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Mersin'deki Kundaklama Olayı Güvenlik Kamerasında

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde yer alan 2 katlı binanın alt katındaki N.Ş.'ye ait tekstil deposu, dün kundaklama olayı sonucu alev aldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü. Ancak bu üzücü olay neticesinde binada ciddi hasar meydana geldi.

Zanlının Kaçışı Kameralara Yansıdı

Polis ekipleri, depodaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, yangını çıkaran kişinin motosikletle olay yerinden kaçtığını tespit etti. Görüntülere göre, zanlı, elindeki yanıcı maddeyi deponun önündeki malzemelere döktükten sonra ateşe vermiş. Kaçarken eldivenlerinin tutuştuğu anlar da kaydedildi.

Zanlının yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili yeni gelişmelerin takipçisi olacağız.