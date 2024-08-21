Mersin'de Temsili Düğünle Doğum Günü Kutlaması

Mersin'de Temsili Düğünle Anlamlı Doğum Günü Kutlaması

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Angelman sendromu yaşayan genç kız Eylül'ün doğum günü, temsili düğün organizasyonuyla coşkuyla kutlandı. Eylül’ün ailesi, bu özel etkinliği gerçekleştirmek için uzun zamandır bu anı bekliyordu.

Büyük Bir Hayalin Gerçekleşmesi

Ersin ve Zerrin Bakır çifti, kızlarının Angelman sendromu ile yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla bu anlamlı doñum gününü organize etti. Kuafördeki hazırlıklarını tamamlayan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle birlikte düğün salonuna girdi.

Özel Anlar ve Duygusal Paylaşımlar

Temsili düğünde gelinlik giymekten büyük mutluluk duyan Eylül, babasıyla dans ederken davetlilerle de eğlenceli anlar yaşadı. Doğum günü pastası kesilirken, bu anın yeri gözyaşları ve gülüşlerle doluydu.

Baba Ersin Bakır, "Kızımızı gelinlikle görme hayalimizi doğum gününde gerçekleştirmek için bu etkinliği organize ettik. Bizim gibi aileler, çocuklarının askere gidişini veya gelin-damat olduklarını göremeyecek. Engelli ailelerinin içinde kaldığı bu duygular anlaşılmak isteniyor. Bu nedenle etkinliğimizin diğer ailelere moral olmasını uhdesinde taşıdık," dedi. Zerrin Bakır'ın Duyguları

Anne Zerrin Bakır ise, "Hayatımızı çocuklarımıza adadık ve onların mutluluğu için her şeyi yapıyoruz," diyerek duygularını ifade etti.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti. Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi. Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı. Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti. Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi. Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı. Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti. Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi. Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı. Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti. Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi. Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı. Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti. Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi. Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı. Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti. Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi. Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı. Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti. Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi. Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı. Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti. Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi. Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı. Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan Ersin ve Zerrin Bakır çifti, Angelman sendromu olan kızları Eylül'ün hastalığına dikkati çekmek amacıyla Eylül'ün doğum günü için temsili düğün organize etti. Bu kapsamda kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Eylül, davul zurna eşliğinde ailesiyle düğün salonuna geldi. Babasıyla dans eden Eylül, davetlilerle oynadı. Temsili düğünde gelinlik giyen Eylül'ün doğum günü pasta kesilerek kutlandı.