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Mersin'de Terör Örgütü Sloganlarına Yönelik Soruşturma Başlatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin'de PKK lehine slogan atan şüphelilerin yakalanması üzerine açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:01
Mersin'de Terör Örgütü Sloganlarına Yönelik Soruşturma Başlatıldı

Mersin'deki Terör Soruşturması Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan şüphelilerle ilgili bilgileri paylaştı.

Açıklamalar ve Detaylar

Zanlılardan birinin, olayın ardından uyuşturucu madde kullanmak suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer 9 şüphelinin ise güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler üzerine Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri, olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Yerlikaya, yapılan araştırmalarda zanlıların Gaziantep'ten Mersin'e geldiğinin anlaşıldığını belirtti.

Yakalama Çalışmaları ve Ele Geçirilen Materyaller

Yerlikaya, "Görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını ve 1 firari şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğünü" ifade etti. Ayrıca, düzenlenen aramalarda ele geçirilen dijital materyal, silah ve mühimmatların güvenlik güçleri tarafından el konulduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, ülke genelinde bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelenin yılın 365 günü devam edeceğini vurguladı.

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