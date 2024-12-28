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Mersin'de Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:07
Mersin'de Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Olay sonucunda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mut-Ermenek kara yolunun Evren Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda bulunan Eren Abdi Keser, Yunus Akran, Mehmet Akran ve Hüseyin Aslan yaralandı. Yaralılar, Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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