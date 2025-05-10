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Mersin'de Tıra Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen kazada, tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 01:47
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 01:47
Mersin'de Tıra Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Feci Kaza: Tıra Çarpan Araçta 2 Can Gitti

Mersin'in Silifke ilçesinde trajik bir kaza yaşandı. Yol kenarında duran tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yiğit Turan yönetimindeki 01 ABS 952 plakalı otomobilin, Silifke-Mersin kara yolunun Atakent Mahallesi mevkiinde, yol kenarında duran 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazanın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, aviç yardımıyla tırın altında sıkışan otomobili kurtardı ve Turan ile Ayşegül Kırlangıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazanın ardından tır sürücüsü O.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında duran tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını...

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında duran tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında duran tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını...

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında duran tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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