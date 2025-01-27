Mersin'de Torun Dehşeti: Dedesi ve Büyükannesi Bıçaklandı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen bir trajedi, aile içindeki çatışmanın boyutlarını gözler önüne serdi. Kültür Mahallesi'nde yaşanan olayda, 74 yaşındaki Hüseyin ve 70 yaşındaki eşi Gülizar Ateş, torunları H.A. tarafından bıçaklandı.

Olayın Detayları

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı H.A. ile büyükanneleri ve dedesi arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında torun, dedesi ve büyükannesini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan mahalleli durumu hemen yetkililere bildirdi. 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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