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Mersin'de Torun Dehşeti: Dedesi ve Büyükannesi Bıçaklandı

Mersin'in Mut ilçesinde torun H.A., dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldürdü; zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:44
Mersin'de Torun Dehşeti: Dedesi ve Büyükannesi Bıçaklandı

Mersin'de Torun Dehşeti: Dedesi ve Büyükannesi Bıçaklandı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen bir trajedi, aile içindeki çatışmanın boyutlarını gözler önüne serdi. Kültür Mahallesi'nde yaşanan olayda, 74 yaşındaki Hüseyin ve 70 yaşındaki eşi Gülizar Ateş, torunları H.A. tarafından bıçaklandı.

Olayın Detayları

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı H.A. ile büyükanneleri ve dedesi arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında torun, dedesi ve büyükannesini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan mahalleli durumu hemen yetkililere bildirdi. 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlının Yakalaması ve Geçmişi

Polis ekipleri, zanlı H.A.'yı çarşı merkezinde düzenledikleri bir operasyonla kısa sürede yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü

Olayın ardından bölgede büyük bir şok yaşanırken, aile içindeki bu şiddet durumu, toplumda tedirginlik yarattı.

Mersin'in Mut ilçesinde dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Polis...

Mersin'in Mut ilçesinde dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Mersin'in Mut ilçesinde dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Polis...

Mersin'in Mut ilçesinde dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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