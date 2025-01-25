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Mersin'de Trafik Denetimlerinde 597 Araç Men Edildi

Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde 597 araç trafikten men edildi, 2 bin 717 sürücüye yüksek ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 23:18
Mersin'de Trafik Denetimlerinde 597 Araç Men Edildi

Mersin'de 597 Araç Trafikten Men Edildi

Mersin ilinde, Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri bu ay dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 1-25 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde 597 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin Ayrıntıları

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bu süre zarfında 104 bin 128 aracı kontrol etti. Bu denetimler sırasında, trafik kurallarını ihlal eden 2 bin 717 sürücüye toplamda 14 milyon 151 bin 32 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü Belgelerine El Konuldu

Denetimler sonucunda, kusurlarından dolayı 123 sürücünün belgeleri geçici olarak geri alındı. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde, sürücülere ayrıca emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi.

Alınan bu önlemler, Mersin'de trafik güvenliğini artırmayı ve kazaları azaltmayı hedefliyor.

Mersin'de bu ay jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 597 araç trafikten men edildi.

Mersin'de bu ay jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 597 araç trafikten men edildi.

Mersin'de bu ay jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 597 araç trafikten men edildi.

Mersin'de bu ay jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 597 araç trafikten men edildi.

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