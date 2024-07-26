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Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'deki otoyolda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:05
Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Mersin’de Trajik Trafik Kazası

Mersin'de bir trafik kazası sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ise yaralandı. Olay, Adana-Pozantı otoyolu üzerindeki Damlama mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, Y.Y. yönetimindeki 27 BCS 33 plakalı otomobil, önünde giden B.V. idaresindeki 68 BF 168 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da refüj boşluğuna savruldu.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, incelemeleri sonucu sürücü B.V.’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan diğer beş kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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