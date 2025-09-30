Mersin'de Trafik Kazasında Ölen Yusuf Günar Defnedildi

Erdemli'de elektrik çarpması sonucu ağaçtan düşen 26 yaşındaki Yusuf Günar, hastaneye götürülürken meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi ve Kösbucağı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:56
Mersin'de Trafik Kazasında Ölen Yusuf Günar Toprağa Verildi

Erdemli'de, elektrik akımına kapılıp ağaçtan düşen ve hastaneye götürülürken trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Yusuf Günar'ın cenazesi defnedildi.

Cenaze Töreni ve Defin

Günar'ın naaşı, Erdemli Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Kösbucağı Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan namazın ardından arkadaşlarının omuzladığı cenaze, dualarla toprağa verildi. Törene Günar'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza ve Yaralananlar

Olayda yaralanan nişanlısı İkbal Yıldırım ve motosiklet sürücüsü Burak H.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olayın Seyri

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Dağlı Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik teline temas ederek akıma kapıldı ve düştü. Günar'ı hastaneye götürmek için yola çıkan nişanlısı İkbal Yıldırım'ın kullandığı 33 E 9960 plakalı otomobil, Tabiye Mahallesi'nde, Burak H. idaresindeki 33 AUU 204 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada otomobil sulama kanalına devrildi; Günar, Yıldırım ve Burak H. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Günar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

