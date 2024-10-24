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Mersin'de Trajik Olay: Eşini Vuran Kişi İntihar Etti

Mersin'de eşini av tüfeğiyle öldüren Atilla Biricik, olaydan sonra intihar etti. Olayın detayları ve koruma altına alınan çocuk.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:10
Mersin'de Trajik Olay: Eşini Vuran Kişi İntihar Etti

Mersin'de Trajik Bir Olay

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir adam eşi Fatma Biricik'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Tömük Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Atilla Biricik (44), belirsiz bir nedenden ötürü eşi Fatma Biricik'i (40) av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Biricik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İntihar ve Sonrası

Olayın ardından Atilla Biricik'in, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki aracında aynı tüfekle intihar ettiği tespit edildi. Çiftin 10 yaşındaki engelli kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Koruma ve Önleyici Tedbirler

Fatma Biricik'in, kocası hakkında 22 Ekim'de süresi dolacak şekilde “önleyici tedbir” kararı aldığı ve 21 Ekim'de yapılan görüşmede uzatma talebinde bulunmadığı öğrenildi. Olayın ailevi boyutları ve alınan tedbirler, durumu daha da karmaşıklaştırıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan kişi aynı silahla aracında...

Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan kişi aynı silahla aracında intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan kişi, aynı silahla aracında...

Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan kişi, aynı silahla aracında intihar etti. Sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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