Mersin'de Tüfekle Yaralanan Doktora Kasten Öldürmeye Teşebbüs Davası: 19 Yıl Hapis Cezası

Mersin'de Kanlı Olay: Intern Doktora 19 Yıl Hapis Cezası

Mersin'de, aynı hastanede çalışan intern doktor Nida Nur Nergiz'e av tüfeğiyle saldıran sanık, ağır bir ceza ile yüz yüze geldi. Ersin Karakuş, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Duruşma Detayları

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ersin Karakuş (32) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müşteki Nida Nur Nergiz'in (24) duruşma salonunda bulunmaması dikkat çekti. Taraf avukatları ise salonda yer aldı.

Savcının Mütalaası

Cumhuriyet savcısı, sanığın Nergiz'e yönelik eylemini saplantı haline getirdiğini ve bu eylemin hayati tehlike arz ettiğini belirtti. Savcı, haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın ceza verilmesini talep etti.

Sanığın İfadesi

Sanık Ersin Karakuş, son sözleri sorulduğunda, "Suçsuzum, ceza vermeyin demiyorum. Olayın gerçekleştiği alanı her gün geçiyorum. Eğer tasarlayacaksam neden kamera olan bir yerde eylemi gerçekleştireyim?" şeklinde konuştu. Üzerine aldığı suçlamaları reddetti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verirken, cezaya indirim uygulamadı. Bu karar, bazı avukat ve izleyiciler tarafından alkışlandı.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Olay, 23 Ekim 2023 tarihinde Nida Nur Nergiz'in sokakta av tüfeğiyle yaralanmasının ardından gelişti. Aynı hastanede görevli olan Ersin Karakuş, Adana'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı.