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Mersin'de Uçurumda Mahsur Kalan Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Erdemli'de uçurumda mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:30
Mersin'de Uçurumda Mahsur Kalan Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Mersin'de Keçi Kurtarma Operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Yeniyurt Mahallesi'nde bulunan bir uçurumda mahsur kalan bir keçi, hızlı bir müdahale ile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

5 Gün Sonra Fark Edildi

Hayvancılıkla geçimini sürdüren Fatma Bulut, 5 gün önce kaybolan keçisinin Lamos Kanyonu yakınlarında mahsur kaldığını fark etti. Keçisinin kaybolması üzerine, Bulut hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri Devrede

Gelen ihbar üzerine, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, halat yardımıyla zor bir tırmanış gerçekleştirerek sarp kayalıkların bulunduğu alana inmeyi başardı.

Keçi Sahibine Teslim Edildi

Başarılı bir operasyonla kurtarılan keçi, görevli itfaiye ekipleri tarafından Fatma Bulut'a teslim edildi. Bu olay, itfaiye ekiplerinin her durumda hızlı ve etkili müdahalelerle nasıl hayat kurtardığını bir kez daha göstermiş oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine...

Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine...

Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine...

Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

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