Mersin'de 'Uluslararası Extrability Festivali' Ruhun Yelkenleri ile Yapıldı

Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Extrability Festivali, Rosatom destekli etkinliklerle atölye, müzik ve yelken yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 17:24
Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi kapsamında düzenlenen "Uluslararası Extrability Festivali", şehrin sahil bandında yoğun ilgi gördü.

Rosatom desteği ve etkinlik alanı

Etkinlik, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un destekleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Adnan Menderes Bulvarındaki sahil bandında gerçekleştirildi.

Atölyeler, müzik ve deneyim çalışmaları

Festival alanındaki stantlarda çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi ve ziyaretçilere canlı müzik dinletileri sunuldu. Organizasyon kapsamında bazı katılımcılara, görme engelli bireylerin yaşadıklarını hissedebilmeleri amacıyla göz bantları dağıtıldı; göz bantlarını takanlar yürümeye ve çeşitli el işleri yapmaya çalıştı.

Yelken yarışları ve kapsayıcı etkinlikler

Festivalde, engelli bireylerin de yer aldığı yelken yarışları düzenlendi. Etkinlikler, katılımcılara hem deneyim kazandırmayı hem de toplumsal farkındalık yaratmayı hedefledi.

Proje yetkililerinin mesajı

Ruhun Yelkenleri Projesi Direktörü Oleg Kolpashchikov, gazetecilere yaptığı açıklamada engelli bireylere yardımcı olmayı ve onları daha aktif yaşam sürmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Kolpashchikov, "Biz 2013'ten beri ekstra güç felsefesini kullanıyoruz. Engeller sayesinde bu insanlar kendilerindeki ekstra yetkinlikleri geliştiriyorlar. Bu felsefe kapsamında şunu düşünüyoruz, engelli bireylerin ekstra güçleri var. Onlar da bu güçleri sayesinde diğer insanlara yardımcı olabilirler." diye konuştu.

Uluslararası katılım

Etkinliğe Letonya'dan katılan yat kaptanı Reinis Mezulis de Ruhun Yelkenleri Projesi ile engelli ve engelsiz bireylerin kendilerini geliştirmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

