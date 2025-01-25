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Mersin'de Umuma Açık Mekan Denetiminde 1.7 Milyon TL Ceza

Mersin'de yapılan umuma açık mekan denetimlerinde 4 işletmeye toplam 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 20:10
Mersin'de Umuma Açık Mekan Denetiminde 1.7 Milyon TL Ceza

Mersin'de Umuma Açık Mekanlarda Ceza Ağırlığı

Mersin'de gerçekleştirilen umuma açık mekan denetimlerinde dikkat çekici bir ceza uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin spa, hamam ve kafelere yönelik düzenlediği denetimlerde toplamda 4 iş yerine 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerin Detayları

Denetimlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve maliye personelinin de yer aldığı ekipler, iş yerlerini titizlikle inceledi. Bu süreçte, 4 işletmede kapalı alanda tütün mamulleri tüketiminde yasa dışı durumlar tespit edildi.

Ayrıca, denetimlerde 10 kişi kayıtsız çalıştırıldığı belirlendi. Bu durum, işletmelerin hem sağlık hem de çalışma mevzuatına aykırı olduğunu gösteriyor.

Alınan bu önlemler ve yapılan denetimler, Mersin'de kamu sağlığını koruma amacı güdüyor ve kurallara uymayan işletmelere karşı caydırıcı bir etkide bulunmayı hedefliyor.

Mersin'de umuma açık mekan uygulamasında 4 iş yerine 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası...

Mersin'de umuma açık mekan uygulamasında 4 iş yerine 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin'de umuma açık mekan uygulamasında 4 iş yerine 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası...

Mersin'de umuma açık mekan uygulamasında 4 iş yerine 1 milyon 716 bin 410 lira idari para cezası uygulandı.

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