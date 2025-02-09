Mersin'de Üst Geçitten Düşen Otomobilde 2 Yaralı

Mersin'de Üst Geçit Kazası: 2 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan kazada, 34 ES 349 plakalı bir otomobil, Yenice Mahallesi'nde bulunan üst geçitten alt yola düştü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çukurova Uluslararası Havaalanı bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobilin düşme anı, çevredeki vatandaşlar tarafından panik içinde izlendi.
Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkartarak ambulansa taşımanın yolunu açtı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni ise inceleme altında.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.