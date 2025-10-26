Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 220 kg Esrar ve 1 kg Kokain Ele Geçirildi

Mersin'de Mut ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı 220 kilogram esrar ve 1 kilogram kokain ele geçirdi; 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 12:02
İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmada 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, yasa dışı kenevir yetiştirildiği belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 220 kilogram esrar, 1 kilogram kokain, 1800 kök Hint keneviri, 414 sentetik hap, 5 ruhsatsız tabanca, 467 tabanca mermisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

