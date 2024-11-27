Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Ticaretine Darbe

Mersin'de gerçekleştirilen başarılı bir narkotik operasyonunda, cipin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 218 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.Y. ve G.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetin Başarılı Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, uyuşturucu ticaretini önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Operasyonun Detayları

Bu kapsamda, narkotik dedektör köpeği Tokyo ile yapılan aramada, cipin stepnesine gizlenmiş olan uyuşturucu bulunarak incelenmeye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Kararı

Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan E.Y. ve G.K., uyuşturucu yakalamasının ardından adli süreç bakımından takibe alınmış durumda. Bu operasyon, Mersin'de uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'de narkotik dedektör köpeği "Tokyo" desteğiyle yapılan aramada cipin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 218 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.