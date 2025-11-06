Mersin'de Uyuşturucuya Karşı Kararlı Mücadele — Vali Toros Açıkladı

Mersin Valisi Atilla Toros: Uyuşturucuya Karşı En Kararlı Mücadeleyi Veriyoruz

Vali Atilla Toros, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaptığı açıklamada, kentte yürütülen uyuşturucu operasyonları ve 2025 yılının ilk 10 ayına ait asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı.

‘Narkokapan-Mersin’ Operasyonunun Detayları

Vali Toros, Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Özkul ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Fecri Yılmaz’ın da katıldığı programda, geçtiğimiz ay düzenlenen ‘Narkokapan-Mersin’ operasyonunun kent tarihinin en büyüğü olduğunu belirtti. Toros, İçişleri Bakanımızın ilimize teşrifleriyle kamuoyuna açıklanan operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Operasyon, 21 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Mersin merkezli olarak 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Hazırlıkları 4 ay süren uygulamada 3 bin 250 polis, 30 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 hava aracı ile 403 adrese baskın düzenlendi. Sonuçta 402 şahıs yakalandı; bunlardan 378’i tutuklandı, 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 3 organize suç örgütü tamamen çökertildi.

Hedef: Sokaklardan Zehri Temizlemek

Vali Toros, mücadelenin sadece kolluk kuvvetlerinin işi olmadığını, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir seferberlik gerektiğini vurgulayarak, “Milletimizin geleceğini hedef alan bu sinsi tehdide karşı mücadelemiz çok boyutludur. Amacımız nettir; sokaklarımızdan bu zehri tamamen temizlemek, özellikle gençlerimizi bu karanlıktan korumaktır. Baronundan torbacısına kadar bu kirli ağın her halkasıyla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda bağımlı hale gelen gençlerimize şefkatle yaklaşıyoruz. Onlar kaybedilmiş değil, kazanılması gereken evlatlarımızdır” dedi.

Toros, kurumlar arası iş birliğine dikkat çekerek, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay ve ilgili tüm kurumların sahada aktif olduğunu ve 21 Ekim operasyonunu şehir için bir “değişim noktası” olarak kabul ettiklerini söyledi. Bu kapsamda farkındalık, önleme ve destek odaklı yeni bir projenin yakında kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Ailelere Çağrı: Bir Gencimizi Bile Kaybetmeyeceğiz

Vali Toros, ailelere seslenerek destek çağrısında bulundu: “Ailelerimize sesleniyorum; yalnız değilsiniz. Evlatlarınız için, geleceğimiz için bu mücadelede hep birlikteyiz. Bu illet, gençlerin umudunu, ailelerin huzurunu, milletin yarınlarını çalar. En güçlü silahımız sevgi, farkındalık ve dayanışmadır. Bir gencimizi bile kaybetmeyeceğiz çünkü onlar bizim geleceğimizdir.”

Toros ayrıca ihbar kanallarının önemine işaret ederek, devletin şefkat elinin 112 hattı ve UYUMA uygulaması ile vatandaşlara yakın olduğunu, bu iletişim kanallarının güçlendirileceğini ifade etti.

Operasyon ve Yakalamalarda Büyük Artış

Vali Toros, 2025’in ilk 10 ayında uyuşturucuyla mücadelede kaydedilen artışları açıkladı: bin 300 operasyon, 2 bin 88 gözaltı, bin 331 tutuklama ve 318 adli kontrol kararı. Geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısında %48, gözaltı sayısında %53 ve tutuklama sayısında %94 artış sağlandığını bildirdi.

Ayrıca ele geçirilen malzemeler arasında 2 bin 87 kilogram uyuşturucu madde, 7 milyon adet uyuşturucu hap ve 10 bin 386 kök kenevir bulunuyor. Yakalanan uyuşturucu madde miktarında %94, uyuşturucu hap sayısında ise %171 artış kaydedildi.

Farkındalık Çalışmalarında İlerleme

Toros, eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaparak Narkoanne, Narkoyetişkin, Gençlik Modülü ve NarkoNokta faaliyetlerinde ulaşılabilecek kişi sayısını %136 artırarak 223 bin 94’e çıkardıklarını söyledi. “Ailelerin farkındalığı, toplumun bilinçlenmesi bu mücadelenin en kritik ayağıdır” dedi.

Teknolojiyle Mücadele: NARVAS

Uyuşturucu ile mücadelede teknolojinin etkin kullanıldığını belirten Toros, NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) sayesinde 112 ve UYUMA'dan gelen ihbarların analiz edilerek riskli bölgelerin tespit edildiğini ve operasyonların hedef odaklı hale getirildiğini ifade etti. Bu yılın ilk 10 ayında vatandaşlardan gelen 4 bin 66 ihbar işleme alınmış, bu ihbarlar sonucunda bin 555 operasyon düzenlenmiş ve bin 430 şüpheli adalete teslim edilmiştir.

Kararlılık Mesajı

Konuşmasını Mersinlilere seslenerek tamamlayan Vali Toros, “Uyuşturucu ile mücadelemiz, 7 gün 24 saat kesintisiz devam ediyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bu mücadelede bizlerle sürekli irtibat halinde olmalarıdır. Sokaklar bize emanet, evlatlarımız ise geleceğimiz. Onları korumak için kararlıyız ve asla durmayacağız” mesajını verdi.

VALİ TOROS, MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, 2025 YILININ İLK 10 AYINA AİT ASAYİŞ VERİLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.