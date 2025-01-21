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Mersin'de Yaban Keçisi Avlayan İki Kişiye 673 Bin Lira Ceza

Mersin'in Mut ilçesinde yaban keçisi avlayan iki kişiye 673 bin 766 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:59
Mersin'de Yaban Keçisi Avlayan İki Kişiye 673 Bin Lira Ceza

Mersin'de Yaban Keçisi Avına Büyük Ceza

Mersin'in Mut ilçesinde, yaban keçisi avladıkları tespit edilen iki kişiye 673 bin 766 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, avlanma yasağına karşı gösterilen bu ihlali ağır bir şekilde cezalandırdı.

Denetim Sonuç Verdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri, jandarma eşliğinde Sarıkaya mevkisinde gerçekleştirdikleri denetimlerle yaban hayatını korumak için çalışmaya devam ediyor. Yapılan denetimlerde, bir dişi yaban keçisinin avlandığı ortaya çıkarıldı.

Denetim sonuçları itibariyle, avcılar hakkında gerekli işlemler başlatılarak toplamda 673 bin 766 lira ceza kesildi. Bu uygulama, doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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