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Mersin'de yangın paniği: Narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı

Mersin'de yangın paniği: Narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan narenciye paketleme tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tesisin büyük bölümünü sarmış olan alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.