Mersin'de yangın paniği: Narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan narenciye paketleme tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tesisin büyük bölümünü sarmış olan alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'de yangın paniği: Narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı
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Mersin Bağlarbaşı mevkiinde bulunan bir narenciye paketleme fabrikasında korkutan yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 

Ekipler, fabrikanın büyük kısmını kuşatan alevlere karşı mücadele verdi. 

Yangında yanan plastik kasalar sebebiyle etraf siyah dumana büründü. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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