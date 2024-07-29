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Mersin'de Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mersin Silifke'de mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:59
Mersin'de Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mersin'de Leylek Kurtarma Operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri'ndeki bir adada mahsur kalan bir leylek, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Vatandaşların Duyarlılığı

Nehirdeki adada uçmakta zorlanan leyleği fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, anında olay yerine intikal etti.

İtfaiye Ekiplerinin Çalışması

Ekipler, suya girerek leyleğe ulaşmayı başardı. Yapılan incelemede leyleğin kanadında bir kırık olduğu ve oldukça bitkin düştüğü anlaşıldı.

Tedavi ve Bakım Süreci

Kurtarılan leylek, daha sonra tedavi ve bakım için bir hayvan barınağına götürüldü. Bu olay, hayvanlara karşı gösterilen duyarlılığın önemli bir örneği olarak kaydedildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan...

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan...

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan...

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan...

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan...

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan...

Mersin'in Silifke ilçesinde, kanadındaki kırık nedeniyle Göksu Nehri'ndeki adada mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

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