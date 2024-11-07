Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı

Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mersin merkezli olarak gerçekleştirilmiş olan yasa dışı bahis operasyonunda, 20 kişi gözaltına alındı. Bu operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan bir çalışma ile gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin, Antalya ve Mardin illerinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik bir inceleme başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, yakalanan 20 şüpheli ile birlikte çok sayıda materyal ele geçirildi. Adreslerde bulunanlar arasında:

- Pompalı tüfek

- Ruhsatsız tabanca

- Banka kartları

- 40 adet uyuşturucu hap

- 17 cep telefonu

- 208.520 TL, 14.600 USD ve 150 Euro bulunmaktadır.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürülerek sorgulanmaya başlandı. Operasyonun detayları ve şüphelilerin bağlantıları üzerine çalışmalar devam ediyor.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.