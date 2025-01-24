DOLAR
35,7 -0,18%
EURO
37,37 -0,42%
ALTIN
3.184,87 -1,02%
BITCOIN
3.750.548,3 -2,09%

Mersin'de Yasaklı 'Limon Suyu' Ürünlerine Karşı Denetim Başlatıldı

Mersin'de, yasaklanan 'limon suyu' görünümündeki ürünler için denetimler gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü, sıklıkla denetim yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:05
Mersin'de Yasaklı 'Limon Suyu' Ürünlerine Karşı Denetim Başlatıldı

Mersin'de Yasaklı 'Limon Suyu' Ürünlerine Denetim

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de, satışı yasaklanan 'limon suyu' görünümündeki ürünlere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 31 Aralık 2024 itibarıyla 'limon suyu' izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu ve benzeri ürünlerin yasaklanmasıyla ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği çerçevesinde denetim başlattı.

Denetimlerin Kapsamı

Erdemli ilçesinde yapılan denetimlerde, çiğ köfte ürünlerinin satıldığı işletmeler, restoranlar, baharatçılar ve marketlerde 'limon suyu' izlenimi taşıyan ürünlerin varlığı kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, şimdiye dek olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve yasak gerekliliklerine uyulduğunu belirtti.

Gelecek Uygulamalar ve Tavsiyeler

Karadağ, 'limon suyu' izlenimi taşıyan ürünlerin ilerleyen süreçte direkt olarak 'limon suyu' şeklinde üretilmesi gerektiğini ifade ederek, bu uygulamanın limon tüketimini artıracağını ve ürünün pazar değerini yükselteceğini vurguladı. Ayrıca, bu tür denetimlerin ülke genelinde yapılmaya devam edeceğini ve Mersin'in limon üretiminde öne çıktığı için denetimlere burada başlandığını belirtti.

Son olarak, Karadağ, herkese taze sıkılmış limon suyu tüketmelerini önerdi ve bunun sağlık açısından önemini vurguladı.

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, satışı yasaklanan "limon suyu"...

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, satışı yasaklanan "limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlere ilişkin denetim gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, satışı yasaklanan "limon suyu"...

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, satışı yasaklanan "limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlere ilişkin denetim gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
2
Gündem Özeti: 24 Ocak 2025'te Öne Çıkan Olaylar
3
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic İstifa Etti: Yolsuzluk İddiaları Gölgesinde Görevini Bıraktı
4
Bursa'da Babasını Tüfekle Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası
5
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
CHP'den Hayvancılıkta İthalat Bağımlılığına Sert Eleştiriler
7
TİKA, Arnavutluk'taki Engellilere Protez Desteği Sağladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği