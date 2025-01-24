Mersin'de Yasaklı 'Limon Suyu' Ürünlerine Karşı Denetim Başlatıldı

Mersin'de Yasaklı 'Limon Suyu' Ürünlerine Denetim

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de, satışı yasaklanan 'limon suyu' görünümündeki ürünlere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 31 Aralık 2024 itibarıyla 'limon suyu' izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu ve benzeri ürünlerin yasaklanmasıyla ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği çerçevesinde denetim başlattı.

Denetimlerin Kapsamı

Erdemli ilçesinde yapılan denetimlerde, çiğ köfte ürünlerinin satıldığı işletmeler, restoranlar, baharatçılar ve marketlerde 'limon suyu' izlenimi taşıyan ürünlerin varlığı kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, şimdiye dek olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve yasak gerekliliklerine uyulduğunu belirtti.

Gelecek Uygulamalar ve Tavsiyeler

Karadağ, 'limon suyu' izlenimi taşıyan ürünlerin ilerleyen süreçte direkt olarak 'limon suyu' şeklinde üretilmesi gerektiğini ifade ederek, bu uygulamanın limon tüketimini artıracağını ve ürünün pazar değerini yükselteceğini vurguladı. Ayrıca, bu tür denetimlerin ülke genelinde yapılmaya devam edeceğini ve Mersin'in limon üretiminde öne çıktığı için denetimlere burada başlandığını belirtti.

Son olarak, Karadağ, herkese taze sıkılmış limon suyu tüketmelerini önerdi ve bunun sağlık açısından önemini vurguladı.

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, satışı yasaklanan "limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlere ilişkin denetim gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, satışı yasaklanan "limon suyu" izlenimi taşıyan ürünlere ilişkin denetim gerçekleştirildi.