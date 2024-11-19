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Mersin'de Yem Tedarikinde Aksama: 800 Tavuk Telef Oldu

Mersin'de bir piliç üretim çiftliğinde yem tedarikinde sorun yaşanması sonucu 800 tavuk telef oldu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:14
Mersin'de Yem Tedarikinde Aksama: 800 Tavuk Telef Oldu

Mersin Tarsus'ta Tavuk Telefi Skandalı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yem tedarikinin yapılmadığı iddialarıyla gündeme gelen bir piliç üretim çiftliğinde yaklaşık 800 tavuk telef oldu. Alınan bilgilere göre, Beylice Mahallesi'nde bulunan çiftlikte yem tedarikinde önemli bir gecikme yaşandı.

Bu durum, çiftlikteki tavukların sağlığına olumsuz etkide bulunarak 800 civarında hayvanın telef olmasına neden oldu. İşletme sahibi, telef olan tavukları kendisine ait arazide bırakmayı tercih etti.

Yetkililer Harekete Geçti

Durumun fark edilmesi ile birlikte, vatandaşların ~ihbarı üzerine~ ilgili makamlara bilgi verildi. Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme başlatıldı ve çiftlikteki olumsuz durumu tespit ettiler.

Yetkililerin uyarısı doğrultusunda, telef olan tavuklar gömülmek üzere iş makinesi yardımıyla alandan uzaklaştırıldı. Ayrıca, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yem tedariki yapılmadığı iddia edilen bir piliç üretim çiftliğindeki...

Mersin'in Tarsus ilçesinde yem tedariki yapılmadığı iddia edilen bir piliç üretim çiftliğindeki 800'e yakın tavuk telef oldu. Tavuklar bırakıldıkları alana iş makinesi yardımıyla gömüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yem tedariki yapılmadığı iddia edilen bir piliç üretim çiftliğindeki...

Mersin'in Tarsus ilçesinde yem tedariki yapılmadığı iddia edilen bir piliç üretim çiftliğindeki 800'e yakın tavuk telef oldu. Tavuklar bırakıldıkları alana iş makinesi yardımıyla gömüldü.

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