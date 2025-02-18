Mersin'de Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza

Mersin'de yetkisiz çakar ve siren sistemi kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:21
Mersin'de Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza

Mersin'de Sürücüye Yüksek Cezalı Uyarı

Mersin'de, otomobilinde yetkisiz çakar ve siren sistemi kullanan bir sürücüye toplam 138 bin 172 lira ceza verildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimlerde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) durdurulan otomobilde inceleme yapıldı.

Denetimde Tespit Edilen İhlal

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, otomobilin ön panjur kısmında yer alan çakar lambanın ve birlikte kullanılan siren sisteminin yetkisiz olduğu belirlendi. Bu durum, sürücünün yasal olmayan bir şekilde bu tür cihazları kullanması nedeniyle ciddi bir ihlal olarak değerlendirilerek, yüksek ceza ile sonuçlandı.

Ayrıca, sürücünün otomobili 30 gün süreyle trafikten men edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Alüminyum Fabrikasında Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor
2
Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 73. Yıl Dönümü: Güvenlik ve Dayanışma Vurgusu
3
Lübnan Ordusu, Güney’deki İsrail’in Çekildiği Beldelere Konuşlanıyor
4
İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşunda Fiyat Pazarlığı Yapan Muhasebeci Gözaltına Alındı
5
Kartepe'deki Metan Gazı Yangını Devam Ediyor
6
Senatör Graham: İran'ın Nükleer Altyapısına Askeri Müdahale Tercih Edilmeli
7
Mersin'de Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!