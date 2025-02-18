Mersin'de Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza

Mersin'de Sürücüye Yüksek Cezalı Uyarı

Mersin'de, otomobilinde yetkisiz çakar ve siren sistemi kullanan bir sürücüye toplam 138 bin 172 lira ceza verildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimlerde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) durdurulan otomobilde inceleme yapıldı.

Denetimde Tespit Edilen İhlal

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, otomobilin ön panjur kısmında yer alan çakar lambanın ve birlikte kullanılan siren sisteminin yetkisiz olduğu belirlendi. Bu durum, sürücünün yasal olmayan bir şekilde bu tür cihazları kullanması nedeniyle ciddi bir ihlal olarak değerlendirilerek, yüksek ceza ile sonuçlandı.

Ayrıca, sürücünün otomobili 30 gün süreyle trafikten men edildi.