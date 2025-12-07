Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Mersin'de sahilde yağmur, Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; Erdemli'deki Evdilek ve Toros yaylaları beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:01
Sağanak sahilde, kar yaylalarda

Mersin’in sahil kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin günler önce uyarısını yaptığı yağışlı hava kentte etkisini göstermeye başladı. Sahil bölgelerinde sağanak yağmur gözlenirken, yüksek rakımlarda kar yağışı başladı.

Erdemli ilçesinde, Toros Dağları eteklerindeki Evdilek ve Toros yaylaları, gece boyunca etkili olan karla beyaza büründü. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yağışların gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

