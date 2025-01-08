Mersin'de Zehirlenme Şüphesi: 4 Kardeşten 1'i Hayatını Kaybetti

Mersin'de Hayat Kayıplarına Yol Açan Zehirlenme Olayı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen 4 kardeşten biri, Selem Elyusuf (5) hayatını kaybetti. Olay, çocukların mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne başvurmasıyla başladı.

Acil Müdahale ve Sonuç

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, çocuklar Ankara'ya gönderildi. Ancak, Selem Elyusuf'un durumu kritik olmasına rağmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer kardeşler Selma Duha, İlaf Yusuf, ve Ahid Elyusuf’un tedavilerine Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde devam ediliyor.

Ailedeki Diğer Vakalar

Olayla ilgili olarak, Tarsus'un Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu ailenin diğer bireyleri de zehirlenme belirtileri gösterdi. Ailenin çocukları arasında Rana Elyusuf (2) ve Ömer Elyusuf (4) hastanede hayatını kaybetti. Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29) ise tedavi görmeyi reddederek taburcu oldular.

İncelemeler ve İlk Bulgular

Aile, evlerinde fare zehri bulunduğunu bildirdikten sonra, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yaptı. İlk bulgular, fare zehrinin buharlaşarak solunum yoluyla aile üyelerine etki ettiğini ortaya koydu.