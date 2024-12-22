Mersin'de 'Zincir' Operasyonu: 114 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Mersin'de 'Zincir' Operasyonu Gerçekleşti

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen 'Zincir' operasyonunda gözaltına alınan 114 zanlı, adliyeye sevk edildi. Operasyon, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Operasyonun Ayrıntıları

19 Aralık'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yasal süreç için adli mercilere gönderildi.

'Zincir' operasyonunun detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, Mersin Uluslararası Limanı'nda faaliyet gösteren gümrük görevlilerinin iş sahiplerinden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bu süreç, teknik ve fiziki takiple belirlendi. Gümrük müşavirleri ve çalışanları, rüşvet vererek her işlem için para karşılığı işlem yaptıkları belirlenmişti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında gözaltına alınan zanlılar arasında gümrük görevlileri ve müşavirleri de bulunuyor. Yapılan baskınlarda toplamda 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, Reşat altını, 64 tam, 11 yarım, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 371 fişek, 9 saat ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.