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Mersin'de Zincir Operasyonu: 91 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de düzenlenen Zincir operasyonunda 91 şüpheli tutuklandı, gümrük görevlilerine yönelik rüşvet iddiaları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 08:38
Mersin'de Zincir Operasyonu: 91 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Zincir Operasyonu: 91 Şüpheli Tutuklandı

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen "Zincir" operasyonunda 91 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 114 kişinin ardından 8 zanlı daha yakalandı.

Operasyonun Detayları

Yapılan polis işlemleri sonucunda, 10 kişi serbest bırakıldı, 112 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkeme, serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısı dahil olmak üzere 24 gümrük görevlisi ve 67 gümrük müşaviri hakkında tutuklama kararı verirken, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sonuç olarak, tutuklanan 91 şüpheli cezaevine gönderildi.

Rüşvet İddiaları ve Ele Geçirilen Malzemeler

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, operasyonda Mersin Uluslararası Limanı'nda çalışan gümrük personelinin iş sahiplerinden rüşvet aldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, gümrük müşavirleri ve çalışanlarının, gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet ödediği, bu ilişkilerin bir tarifeye bağlandığı tespit edildi. Operasyonda 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik ve birkaç altın bilezik ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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