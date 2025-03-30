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Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Mersin'de meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:19
Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza, Mersin-Gözne kara yolunda meydana geldi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 33 HN 096, 33 AEJ 21 ve 01 BFS 67 plakalı otomobiller çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kaza sonucu yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan biri olan Fatma Tuğba Koç’un hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9...

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9...

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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