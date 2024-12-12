Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mersin'de Zincirleme Trafik Kazasında Beş Kişi Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zincirleme bir trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, D-400 kara yolunda, araçların karıştığı bir kazadan dolayı meydana geldi. Kazaya karışan araçlar arasında M.G. idaresindeki 33 NB 751 plakalı kamyon, N.T'nin kullandığı 33 S 0518 plakalı servis midibüsü ve 27 AUG 542 plakalı bir başka kamyon bulunuyor.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, hızlı bir şekilde durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Kaza esnasında yoğun şekilde sıkışan servis midibüsünün sürücüsü N.T, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlgili sağlık ekipleri, sürücü N.T. ile birlikte midibüste bulunan 4 yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

— Bu olayla ilgili olarak, çeşitli incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında servis midibüsündeki 5 kişi yaralandı.