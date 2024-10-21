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Mersin'de Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan zirai yangın, ormana ulaşmadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:18
Mersin'de Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Zirai Yangın Korkusu Yol Açtı

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Beydili Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, hasar vermeden kontrol altına alındı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, yerel halkta büyük endişeye yol açtı.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Yangının ihbar edilmesinin ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 4 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde, alevler ormanlık alana sıçramadan başarıyla söndürüldü.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekipler, yangının tamamen kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Olay, yangınla mücadele ekiplerinin etkin çalışmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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