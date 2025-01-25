Mersin'deki Balıkçılar Pelikana İyilik Yaptı

Mersin Balıkçılarından Özel Bir An

Mersin'in Silifke ilçesinde, sahile uçarak gelen bir pelikan, yerel balıkçılar tarafından beslendi. Taşucu Mahallesi'nde bulunan balıkçılar, iskelede karşılaştıkları pelikanı görünce ona balık vererek yardımcı oldular.

Pelikan, sahildeki insanlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aytaç Kurtuba, pelikanın insanlardan korkmadan yanlarda dolaşarak kendini sevdirdiğini söyledi.

Sahildeki bu sevimli anlar, hem balıkçılar hem de vatandaşlar için keyifli bir deneyim haline geldi.

Mersin'in Silifke ilçesinde sahile gelen pelikan, balıkçılar tarafından beslendi. Vatandaşların sevdiği ve fotoğraf çektirdiği pelikanı balıkçılar da balık vererek besledi.

Mersin'in Silifke ilçesinde sahile gelen pelikan, balıkçılar tarafından beslendi. Vatandaşların sevdiği ve fotoğraf çektirdiği pelikanı balıkçılar da balık vererek besledi.