Mersin'deki Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu

Mersin'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüphenin 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği, vatandaşları çeşitli şekillerde dolandıran kişilerle ilgili bir çalışma başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 7 kişiye ait kimlik bilgileri tespit edildi. Operasyonda kendilerini polis ve uzlaşmacı avukat olarak tanıtan A.G, A.Y, M.E.K, D.K, A.S, S.A. ve İ.T. yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan baskınlarda, dolandırıcılık işlemlerinde kullanılan 21 cep telefonu, çok sayıda banka kartı, 6 SIM kartı, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız bir tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Mahkeme Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, M.E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonun ardından Mersin'de dolandırıcılık suçlarına karşı daha etkin mücadele edilmesi bekleniyor.