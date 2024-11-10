Mersin'deki Feci Kazada Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Mersin'de Feci Kaza: Ölüm Sayısı Artıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde dün meydana gelen kazada, yol kenarında araç lastiği değiştiren kişilere çarpan bir otomobilin yol açtığı trajedi giderek derinleşiyor. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İlk başta iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kaza sonrasında, ağır yaralanan Erdal Koçak ve Rüştü Görür, hastanede yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Koçak ve Görür’ün cenazeleri morga kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Ölü sayısının artmasıyla birlikte, kazada ağır yaralanan Tolga Köksal ve Gurbet Görür'ün tedavilerine hastanede devam ediliyor.

Kazanın Detayları

Olay, 54 ZZ 409 plakalı otomobilin Muhammet Furkan Daşdemir idaresinde Aydıncık-Silifke kara yolunun Akdere mevkiinde, lastiği patlayan 33 ATU 534 plakalı otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışan kişilere ve park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre, Orhan Biçer ve Serdal Görür bu feci kaza sonucu hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışanlara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışanlara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.