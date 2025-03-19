Mersin'deki Görme Engelli Santral Görevlisi Raif Demir'in İstoryası

Raif Demir, Mersin'de Toros Devlet Hastanesi'nde 14 yıldır telefon santralinde çalışıyor ve engellilere ilham veriyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:45
Mersin'deki Görme Engelli Santral Görevlisi Raif Demir'in İstoryası

Mersin'de Görme Engelli Raif Demir'in Başarı Hikayesi

Mersin'de, çocukken elektrik çarpması sonucu görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki Raif Demir, 14 yıldır Toros Devlet Hastanesi'nde telefon santralinde görev alıyor. Akdeniz ilçesinde yaşayan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaza Sonrası Zorlu Süreç

Demir, 7 yaşındayken oyun oynarken geçirdiği kaza sonucunda, yüzü ve ellerinde yanıklar oluştu. Bu acı verici olay, onun hayatını köklü bir şekilde değiştirdi ama Demir, bu zorluklara rağmen eğitimine devam ederek Anadolu Üniversitesi'nden sosyal hizmetler ile halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında mezun oldu.

Başarı için Çaba ve Azim

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) başarılı olduktan sonra 2011 yılında, telefon santralinde görevlendirildi. İlk zamanlar Braille alfabesi ile tepki veren Demir, zamanla numaraları ezberleyerek işini daha etkin bir şekilde yapmaya başladı. İş hayatını 14 yıldır severek sürdüren Demir, her gün birçok çağrı alarak hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olmaktadır.

Hayatta Her Şey Mümkündür

Demir, çocukken yaşadığı zorlu süreçte de hedeflerinden vazgeçmediğini ifade ediyor. “Kendimi geliştirmek için sürekli çaba içerisine girdim. Bana 'sen üniversite okuyamazsın' diyenler oldu. Ama ısrarla üniversiteye kaydoldum ve bitirdim. Hayatta hiçbir şey zor değil, sadece istemek lazım,” diyor.

Topluma Katkı Sağlayarak Hayatını Sürdürüyor

Torun santralinde çalışarak hem kendi ayaklarının üzerinde durabileceğini hem de insanlara faydalı olmanın mutluluğunu yaşıyor. “Engelli kardeşlerim de mücadele etmeyi bırakmasınlar,” mesajını veriyor.

Daha da önemlisi, Raif Demir Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesinde aktif görev alarak engelli bireylere destek olmaktadır.

Mersin'de çocukken elektrik çarpması sonucu görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki Raif Demir, 14...

Mersin'de çocukken elektrik çarpması sonucu görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki Raif Demir, 14 yıldır görev yaptığı Toros Devlet Hastanesi'nin telefon santraline gelen çağrıları yanıtlıyor.

Mersin'de çocukken elektrik çarpması sonucu görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki Raif Demir, 14...

Mersin'de çocukken elektrik çarpması sonucu görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki Raif Demir, 14 yıldır görev yaptığı Toros Devlet Hastanesi'nin telefon santraline gelen çağrıları yanıtlıyor.

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