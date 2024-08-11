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Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'de çıkan orman yangını, ekiplerin etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:52
Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi'nin Kandil mevkisinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ve orman bölge ekiplerinin etkili müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Belirsiz

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedeni ile ormanlık alandan dumanların yükselmesi sonucu başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu.

Müdahale İçin Hızla Ekip Gönderildi

İhbar üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 3 su tankı ile destek gönderdi.

Yangın Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekiplerin, hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahaleler neticesinde yangın, çevreye zarar vermeden kontrol altına alındı. Bölgedeki söndürme sürecinin ardından, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına...

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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