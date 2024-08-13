Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Evkafçiftliği Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yerli ve uluslararası ekipler, yangının başladığı bölgeye ulaşarak etkili bir müdahale gerçekleştirdi. Yangının çıkış sebebi, yetkililer tarafından henüz belirlenememiştir.

Müdahale İçin Büyük Çaba Harcandı

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toplamda 3 söndürme helikopteri, 20 arazöz ve 5 su tankı ile destek verdi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın, kontrol altında alındı.

Yangında Zarar Gören Alan

Yapılan incelemelere göre, yangından etkilenen ormanlık alanın 250 dönüm civarında olduğu öğrenildi. Yangının sonucunda bölge ekosistemine ciddi hasarların meydana geldiği kaydedildi.

Yetkililer, yangının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını ve bölge halkının bilgilendirileceğini bildirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.